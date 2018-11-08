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Buluşma yerine babası geldi
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Şantaj iddiasına kurşun güvenlik kamerasında

Ataşehir'de kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrenen baba, kızının sevgilisiyle buluşmasını istedi. İki kişiyle kafeye gelen baba, silah zoruyla kızının sevgilisinden cep telefonunu aldı. Ardından kafenin dışına çıkartılan kişi önce tartakladı sonra bacaklarından vuruldu.

08.11.2018 - 13:03 | Güncelleme: DHA

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre babasına ait nakliye firmasının muhasebe bölümünde çalışan Z. K.'nin 2 yıldır R.D. ile aşk yaşıyordu.

DHA'nın haberine göre, R.D., Z.K.'den zaman zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D., kendisine para vermez ise cep telefonunda bulunan görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek Z.K.'den yine 5 bin lira istedi. Parayı bulamayan Z.K. durumu babasına anlatmak zorunda kaldı. Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. Kafeye gelen Z.K. bir süre tek başına kafede oturdu. Daha sonra yanına R.D. geldi. Bir süre sonra ise babası iki kişiyle masaya oturdu. Z.K. ise masadan ayrıldı.



ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA VURDULAR

Baba yanındakiler, R.D. ile bir süre konuştu. Daha sonra babanın yanındaki kişi silahını R.D.'nin boynuna dayadı ve elindeki cep telefonunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp tartakladı. Ardından baba M.K. ve yanındakiler silahla R.D.'ye ateş etti.

 

Saldırı sonrası M.K. ve yanındakiler olay yerinden bir araca binerek ayrıldı. Olay sonrası ihbar üzerine kafeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından iki kurşunla vurulan R.D., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi Ataşehir'de sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bugün yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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