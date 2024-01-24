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        Haberler Yaşam Şantiye bekçisi, tilkiyi bir aydır besliyor

        Şantiye bekçisi, tilkiyi bir aydır besliyor

        Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:18
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        Kentte etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kırsalda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

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        Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, bir tilkinin çevrede yiyecek aradığını fark etti.

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        Budak'ın karnını doyurduğu tilki, bir aydır şantiyenin müdavimi oldu.

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        Hemen hemen her gün geç saatlerde bekçi kulübesi önüne gelen tilki, Budak'ın verdiği yiyeceklerin bir kısmıyla beslenip bir kısmını da dağlık alana taşıyor.

        #Tilki
        #tilki besleyen şantiye işçisi
        #bayburt
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