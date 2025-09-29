Habertürk
        Sapanca'da gizemli yapı ortaya çıktı! Kazma-kürekle bölgeye gittiler

        Sapanca'da gizemli taş yapı tekrar ortaya çıktı: Kazma-kürekle bölgeye gidenler merak uyandırdı

        Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebiyle son yılların en düşük seviyesine ulaşan Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntılar tekrar ortaya çıktı. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye giden 3 kişi ise merak uyandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:59
        Sapanca'da gizemli yapı ortaya çıktı! Kazma-kürekle bölgeye gittiler
        Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

        Kot seviyesi 29,13'e kadar düşen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde geçtiğimiz sene ortaya çıkan taş yapı, suyun çekilmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

        Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

