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        Haberler Gündem Sapanca Gölü’ne düşen keşif uçağı 53 yıl sonra görüntülendi

        Sapanca Gölü’ne düşen keşif uçağı 53 yıl sonra görüntülendi

        Sapanca Gölüne 1972de düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından su altında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:28
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        Kıyıdan 200 metre açıkta, 8 metre derinliğe dalış yapan Coşkun, 1 Ağustos 1972de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F "Thunderflash" tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı.

        Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölüne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirterek, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını kaydetti.

        Bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini belirten Coşkun, uçağın kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunu anlattı.

        Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekerek, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölünün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.

        Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta 1937de mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdemin şehit olduğu bilgisi yer alıyor.

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