Markette iğrenç olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİĞRENÇ OLAY! Son dakika: Markette taciz skandalı! Gözaltına alındı!
ABONE OL

Markette iğrenç olay!

Ankara'da, bir markette 10 yaşındaki Irak uyruklu S.H. adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen R.A. (62) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İĞRENÇ OLAY! Son dakika: Markette taciz skandalı! Gözaltına alındı!
Markette iğrenç olay!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da, 3 gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir markette kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş için markette bulunan R.A. (62),Irak uyruklu kız çocuğu S.H.'nın (10) yanına yaklaşarak taciz etti. Bunun üzerine S.H., market çalışanlarının yanına giderek taciz edildiğini söyledi.

MARKETTEN KAÇIP UZAKLAŞTI

DHA'da yer alan habere göre R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.'nin, R.A. tarafından taciz edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİ GÜN SONRA YAKALANDI

Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TACİZ ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan R.A.'nın küçük kızı taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü. Ancak R.A.'nın market içerisinde küçük kızı takip ettiği ve birkaç kez daha yanına yaklaşarak taciz ettiği görüntüye yansıdı.

"BENİM GELDİĞİMİ ANLAYINCA KAÇTI

Olay sırasında markette bulunan Hacı Karatay, yaşanan olayı anlattı. Karatay, "Alışveriş yaparken 10 yaşında kızın market çalışanına, 'Biri beni taciz etti' dediğini duydum. Market çalışanına sordum ne olduğunu? 'Abi biri kızı taciz etmiş' dedi. Ben de o esnada 'korkma kızım, kim yaptı bana onu gösterebilir misin?' dedim. O sırada kız çocuğu adamı marketin dışında gördü. Ben de hemen adamın peşine koştum ama adam benim geldiğimi anlayınca kaçtı. Adamı 20 metre kovaladıktan sonra yakaladım.

"UTANMIYOR MUSUN DİYE SORDUM"

'Sen kız çocuğuna bunu yapmaya utanmıyor musun?' diye sordum, arada bir boğuşma oldu. O arada esnaf geldi. 'Ne oluyor?' diye sordular. Olayı anlattım. Esnaf, 'O yaştaki adam o hareketi yapmaz, çocuk yalan söylüyordur' dedi. Adamı elimden aldılar, benim üzerime yürüdüler, ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Geri markete gittim, hemen polisi falan aradım. O gün saat 03.00'e kadar polise ifade verdik, şahsı tarif etmeye çalıştık. Dün öğlen saatlerinde yakalandığını öğrendik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jandarma Genel Komutanlığı 1640 astsubay alacak! JGK Personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı 1640 astsubay alacak!
SAVUNMANIN BÖYLESİ! Son dakika: Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Savunması şaşkınlık yarattı!
GÜNDEMBensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!
Caddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu - Haberler
GÜNDEMCaddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu
Vaka sayısı artan Keşan’da, Pazar günleri ekmek çıkmayacak - Haberler
GÜNDEMO ilçede Pazar günleri ekmek çıkmayacak
SON DAKİKA! Bursa’daki TIR faciasında şoför konuştu - HABERLER
GÜNDEMBursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför ...
Son dakika: BİR DEHŞET DAHA! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
GÜNDEM"Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman ve ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası yasağı kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Kandiller ne zaman, hangi tarihte? İşte Diyanet 2021 kandil günleri
GÜNDEM2021 Kandil günleri
SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti - HABERLER
GÜNDEMİçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti