Saraçhane protestoları davasında 87 kişiye beraat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katıldıkları iddiasıyla yargılanan 87 kişi beraat etti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan izinsiz protestolara katıldıkları gerekçesiyle 87 kişi hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklar beraatlerini istedi.
BERAAT ETTİLER
Kararını açıklayan mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile 87 kişinin beraatine karar verdi.
Fotoğraf: AA