Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Saraçhane protestoları davasında 87 kişiye beraat | Son dakika haberleri

        Saraçhane protestoları davasında 87 kişiye beraat

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katıldıkları iddiasıyla yargılanan 87 kişi beraat etti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 28.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saraçhane protestolarında 87 beraat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan izinsiz protestolara katıldıkları gerekçesiyle 87 kişi hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklar beraatlerini istedi.

        BERAAT ETTİLER

        Kararını açıklayan mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile 87 kişinin beraatine karar verdi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?