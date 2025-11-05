Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Saray koridorlarından bugüne: Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularının yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

        Saray koridorlarından bugüne: Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularının yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

        Bir dönem ekranların en çok konuşulan dizisi olan Muhteşem Yüzyıl, sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da iz bıraktı. Aradan geçen yıllarda dizinin yıldızları hem kariyerlerinde hem de görünümlerinde büyük değişimler yaşadı. İşte o unutulmaz kadronun bugünkü halleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti. Aradan geçen yıllar, o muhteşem oyuncu kadrosuna da farklı bir hikâye yazdı. Kimi Hollywood’a uzandı, kimi bambaşka bir hayat kurdu… İşte oyuncuların yıllar içindeki değişimi!

        2

        Mahidevran Sultan - Nur Fettahoğlu

        3

        Hatice Sultan - Selma Ergeç

        4

        Gül Ağa - Engin Günaydın

        5

        Sümbül Ağa - Selim Bayraktar

        6

        Şehzade Mustafa - Mehmet Günsür

        7

        Mahidevran Sultan - Pelin Karahan

        8

        Şehzade Cihangir - Tolga Sarıtaş

        9

        Şehzade Beyazıt - Aras Bulut İynemli

        10

        Şehzade Mehmet - Gürbey İleri

        11

        Şehzade Selim - Engin Öztürk

        12

        Prenses Isabella Fortuna - Melike İpek Yalova

        13

        Firuze Hatun - Cansu Dere

        14

        Victoria - Saadet Işıl Aksoy

        15

        Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey - Burak Özçivit

        16

        Gülşah - Nihan Büyükağaç

        17

        Valide Sultan - Nebahat Çehre

        18

        Nigar Kalfa - Filiz Ahmet

        19

        Pargalı İbrahim Paşa - Okan Yalabık

        20

        Haseki Hürrem Sultan - Meryem Uzerli

        21

        Kanuni Sultan Süleyman - Halit Ergenç

        Fotoğraf kaynak: YouTube (Muhteşem Yüzyıl), Instagram, IMDb

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
        Bosna-Hersek'te huzurevinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"