Saray koridorlarından bugüne: Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularının yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

Televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti. Aradan geçen yıllar, o muhteşem oyuncu kadrosuna da farklı bir hikâye yazdı. Kimi Hollywood’a uzandı, kimi bambaşka bir hayat kurdu… İşte oyuncuların yıllar içindeki değişimi!