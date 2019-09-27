MediaCat tarafından, bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sardis Ödülleri’nde 9 ana bölüm altındaki 40 kategoride toplam 34 proje ödüle layık görüldü.
Sektörden birçok profesyoneli bir araya getiren ödül töreninde; Ürün ve Hizmet İnovasyonu, Dijital Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi, Ekosistem Stratejisi, İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları, Kurum İçi İnovasyon, Entegre İletişim, Pozitif Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim kategorilerinde Altın ve Gümüş Sardis ödülleri sahiplerini buldu. Sardis Büyük Ödülü ise VakıfBank Spor Kulübü ile VakıfBank’a verildi.
Kategorisine göre kazanan kurumlar ve projeler:
ÜRÜN VE HİZMET İNOVASYONU BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Yapı Kredi Bankası – Panik Yok Butonu
Gümüş Sardis – Türkiye İş Bankası – Maxi
Sigorta Şirketleri Kategorisi
Altın Sardis – AXA Sigorta – AXA GO
Ödeme Kuruluşları Kategorisi
Altın Sardis – Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. – Nöbetçi Transfer
Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi
Altın Sardis – KKB Kredi Kayıt Bürosu – Findeks Karekodlu Çek Sistemi
Gümüş Sardis – KKB Kredi Kayıt Bürosu – Elektronik Teminat Mektubu (E-Teminat Mektubu)
Finansal Teknoloji Şirketleri Kategorisi
Altın Sardis – İnnova Bilişim Çözümleri – PayFlex OBP
DİJİTAL PAZARLAMA BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Garanti BBVA – MegaTeknoForce
Gümüş Sardis – Yapı Kredi Bankası – Yapı Kredi Silikon Vadisi
Sigorta Şirketleri Kategorisi
Altın Sardis – Allianz Türkiye – Allianz Motto Müzik
EKOSİSTEM STRATEJİSİ BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – Maximum Mobil Ekosistemi
ENTEGRE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Rafineri – Yapı Kredi Digitalent Genç Yetenek Programı
Gümüş Sardis – Akbank – 70’iz
Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – #ElAlemNeDer
Gümüş Sardis – Ziraat Bankası – Ziraat Bankası 155. Yıl İletişimi
Sigorta Şirketleri Kategorisi
Altın Sardis – Groupama Sigorta – Aşk İçin Risk Al
Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi
Altın Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – Palavra
İNOVATİF HIZLANDIRMA VE KULUÇKA PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – Workup by Türkiye İş Bankası
KURUM İÇİ İNOVASYON BÖLÜMÜ
Bankalar Kategorisi
Altın Sardis – Türkiye İş Bankası – İş Bankası Çevik Dönüşüm Projesi
Diğer Finansal Kuruluşlar Kategorisi
Altın Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – BBN – Blockchain Tabanlı Sadakat Programı
KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İtibar Yönetimi Kategorisi
Altın Sardis – Allianz Türkiye – Allianz Motto Müzik
Etkinlik Yönetimi Kategorisi
Altın Sardis – Publicom – Yapı Kredi İle Kültür Sanat Dolu 75 Yıl
MÜŞTERİ DENEYİMİ VE ETKİLEŞİMİ BÖLÜMÜ
Diğer Kuruluşlar Kategorisi
Altın Sardis – İnnova Bilişim Çözümleri – PayFlex Ortak Banka Platformu
POZİTİF SOSYAL ETKİ BÖLÜMÜ
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi
Altın Sardis – Vakıfbank – VakıfBank Spor Kulübü
Altın Sardis – Yapı Kredi Bankası – Yapı Kredi Gönüllüleri
Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – TEB Aile Akademisi
Gümüş Sardis – Anadolu Sigorta – Bir Usta Bin Usta
Gümüş Sardis – Bankalararası Kart Merkezi – Dijital Bağış
Gümüş Sardis – Garanti BBVA – Garanti BBVA ÖRAV İletişimi
Sürdürülebilirlik Kategorisi
Altın Sardis – Akbank – 28. Akbank Caz Festivali
Gümüş Sardis – Türk Ekonomi Bankası – #ElAlemNeDer
Sponsorluk Kategorisi
Altın Sardis – ING – Bastırın Kızlar
Gümüş Sardis – Garanti BBVA – Garanti BBVA Basketbol Sponsorluğu
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