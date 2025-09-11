Habertürk
        Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları sürüyor!

        Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü.

        11.09.2025 - 14:46
        G.Saray'da Eyüpspor hazırlıkları sürüyor!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

        Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

