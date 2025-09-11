Galatasaray'da Eyüpspor hazırlıkları sürüyor!
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.