Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, suni karlama sistemiyle kayak sezonu açılışını kar yağışını beklemeden kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Kayak merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Aslantatar, "Suni karlamanın son etabını yapmak üzereyiz. Niyetimiz, 24 Kasım itibarıyla pistlerimizle suni karları buluşturmak, bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlandı. Temennimiz kristal karların daha erken yağması çünkü biliyorsunuz ki kristal kar, dünyada Alpler'de ve Sarıkamış'ta olan bir kar. O yüzden temennimiz burada o karın yağması, kayakseverlerimizin daha iyi bir şekilde karla buluşması" dedi.