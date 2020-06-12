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Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sık sık görülen boz ayılar tekrar kayıt altına alındı. Bu sefer de boz ayı, yavrularıyla beraber gezindi. Yavrularıyla görülen boz ayı mahalledekileri gülümsetti

boz ayı
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.

Bir başka boz ayı ise karnını doyurmak için bir apartmana girdi. Ayıların yiyecek arayışı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü.

Son günlerde ilçede gece saatlerinde çokça görülen boz ayılar, insanlara zarar vermeden çöp konteynerlerinden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra yaşam alanları olan sarıçam ormanlarına dönüyor.

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