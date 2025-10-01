Sarılmak sadece ruha değil, sağlığımıza da iyi geliyor! İşte sarılmanın bedenimize ve ruhumuza etkileri

Duyguları hissedebilmenin başlıca yollarından biri, sarılmaktan geçiyor. Başımıza kötü bir şey geldiğinde birine sarılmak bizi yatıştırır. Sevindiğimizde en yakınımızda olan kimse ona sarılmak ve coşkumuzu akıtmak isteriz. Korktuğumuzda, heyecanlandığımızda ilk yaptığımız şey kollarımızı birine uzatmak...

Birine sarıldığımızda stresimiz azalır, vücudumuz oksitosin, dopamin ve serotonin salgılamaya başlar. Bu hormonlar ruh halimizi dengelemekte ve daha iyi hissetmekte görevli. Ancak sarılmanın tek faydası bu hormonlara ve ruh halimize değil. Vücudumuzun her zerresi sarılmaya karşı duyarlı. Öyle ki sıkı bir sarılma sadece daha mutlu hissetmemize değil bağışıklığımızın güçlenmesine de neden olur! İşte sarılmanın sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri!

Önce ruhumuza etkilerinden bahsedelim. Sarılmak, güven duygusunun oluşmasını kolaylaştırır. Birine güvenmek için verilen sözlerin tutulmasından ya da iyi iletişim kurmaktan fazlası gerekebilir. Sarılmak, ihtiyacımız olan sıcaklığı hissetmeyi kolaylaştırır.