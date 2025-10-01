Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sarılmak sadece ruha değil, sağlığımıza da iyi geliyor! İşte sarılmanın bedenimize ve ruhumuza etkileri

        Sarılmak sadece ruha değil, sağlığımıza da iyi geliyor! İşte sarılmanın bedenimize ve ruhumuza etkileri

        Kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz tek şey sıcacık bir sarılmadır. O sarılmanın, acılarımızı yatıştırdığını düşünürüz ve kendimizi daha iyi hissederiz. Peki sarılmanın sadece ruh halinize değil, sağlığınıza da iyi geldiğini söylesek? İşte sarılmanın bedenimize ve ruhumuza etkileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarılmanın bedene ve ruha etkileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Duyguları hissedebilmenin başlıca yollarından biri, sarılmaktan geçiyor. Başımıza kötü bir şey geldiğinde birine sarılmak bizi yatıştırır. Sevindiğimizde en yakınımızda olan kimse ona sarılmak ve coşkumuzu akıtmak isteriz. Korktuğumuzda, heyecanlandığımızda ilk yaptığımız şey kollarımızı birine uzatmak...

        Birine sarıldığımızda stresimiz azalır, vücudumuz oksitosin, dopamin ve serotonin salgılamaya başlar. Bu hormonlar ruh halimizi dengelemekte ve daha iyi hissetmekte görevli. Ancak sarılmanın tek faydası bu hormonlara ve ruh halimize değil. Vücudumuzun her zerresi sarılmaya karşı duyarlı. Öyle ki sıkı bir sarılma sadece daha mutlu hissetmemize değil bağışıklığımızın güçlenmesine de neden olur! İşte sarılmanın sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri!

        REKLAM

        Önce ruhumuza etkilerinden bahsedelim. Sarılmak, güven duygusunun oluşmasını kolaylaştırır. Birine güvenmek için verilen sözlerin tutulmasından ya da iyi iletişim kurmaktan fazlası gerekebilir. Sarılmak, ihtiyacımız olan sıcaklığı hissetmeyi kolaylaştırır.

        Sarılmak stresini yatıştırır ve yalnızlık duygusundan kurtulmaya yardım eder. Sarıldığımızda vücudumuzda salgılanan oksitosin hormonu sayesinde öfkemiz yatıştırır, yalnızlık hissine daha az kapılırız.

        Sarılmak kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de iyileştirir. Birine sarıldığımızda kendimizi güvende hissederiz. Güvende ve sevilmeye değer... Sevgiyi hak eden ve sevilen biri olduğumuzu hissetmek bizi daha özgüvenli biri haline getirir. Sarılmak özgüvenimizi de yükseltir!

        REKLAM

        SARILMAK KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

        Sarıldığımızda kalp atışlarımız yavaşlar ve kan basıncımız düşer. Kan basıncımızın düşmesi ve kalp atışımızın yavaşlaması kalp sağlığımız için oldukça önemlidir. Stresli olduğumuzda kalbimiz hızlı atar ama sarıldığımızda devreye giren oksitosin sayesinde sakinleşiriz ve vücudumuz kortizole teslim olmaz.

        Biriyle sarıldığımızda ölüm korkusu duyuyorsak o da yatışır ve yaşadığımız olaylara karşı farkındalığımız artar. Uykumuz düzene girer ve strese bağlı sağlık sorunlarının tümünde iyileşici bir etki gözlemlenir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri