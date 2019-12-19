Sarışın Bomba oyuncuları kimler? Sarışın Bomba filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 30 milyon dolarlık bütçeye sahip Amerikan yapımı Sarışın Bomba filminin hasılatı ise 95.7 milyon doları buldu. Sarışın bomba filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SARIŞIN BOMBA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu Sarışın Bomba filminin oyuncu kadrosunda Charlize Theron - Lorraine Broughton, James McAvoy - David Percival, John Goodman - Emmett Kurzfeld, Til Schweiger - Saatçi, Eddie Marsan - Spyglass, Sofia Boutella - Delphine Lasalle, Toby Jones - Eric Gray, Bill Skarsgård - Merkel, Sam Hargrave - James Gasciogne ve James Faulkner - Şef C yer alıyor.

SARIŞIN BOMBA FİLMİ KONUSU NE?

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...