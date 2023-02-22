İstanbul iline bağlı olan; Güney tarafında Beşiktaş, güneybatısında Şişli, batısında Eyüpsultan ve doğusunda İstanbul Boğazı bulunan Sarıyer, kuzeyinde Karadeniz ile komşu olan 151.26 km2 yüz ölçümüne sahip olan bir ilçedir. İlçenin TÜİK 2019 verilerine göre 39 mahallesi bulunmaktadır.