MTA AÇIKLAMIŞTI

MTA’nın hazırladığı kaynakta Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 yılında, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 yılında can kaybı ve mal kaybına neden olan depremler meydana geldiği açıklanırken, Esençay Merzifon Fayı’nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasında kalan bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ile Merzifon Ovası’nda bulunan bölümlerinin yakın tarihsel dönemde ve son yüzyılda kırılmadığı, fayın bu bölümlerinin yıkıcı deprem oluşturma olasılığının olduğu kaydedildi.