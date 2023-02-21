Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. Peki, Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin akabinde vatandaşlar kendi illerinin deprem risk haritaları hakkında araştırma yapmaya başladı. Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da can kayıplarının gerçekleştiği depremler sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar illerinin ve ilçelerinin risk derecelerini ve hangi fay hattı üzerinden geçtiğini araştırıyor. İşte Tokat'ın depremde en riskli ilçelerinin listesi...
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

    TOKAT'TA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR

    Tokat’ta Esençayı olarak bilinen, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi olarak uzmanlar tarafından belirlenmiştir.
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

    MTA AÇIKLAMIŞTI

    MTA’nın hazırladığı kaynakta Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 yılında, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 yılında can kaybı ve mal kaybına neden olan depremler meydana geldiği açıklanırken, Esençay Merzifon Fayı’nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasında kalan bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ile Merzifon Ovası’nda bulunan bölümlerinin yakın tarihsel dönemde ve son yüzyılda kırılmadığı, fayın bu bölümlerinin yıkıcı deprem oluşturma olasılığının olduğu kaydedildi.
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

    TOKAT KAÇINCI DERECE RİSKLİ BÖLGE?

    Tokat ili birinci derece riskli bölgeler arasında yer almaktadır.
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

    TOKAT RİSKLİ İLÇELER

    Tokat'ın birinci derece riskli ilçeleri şu şekildedir;

    Turhal,

    Almus,

    Reşadiye,

    Başçiftlik,

    Doğanyurt,

    Çamiçi,

    Gökdere,

    Gökçeli,

    Karayaka,

    Erbaa.
  • TOKAT DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? Tokat kaçıncı derece deprem bölgesi?

     

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.