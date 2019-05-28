Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'ndeki otobüs terminalinde bir vatandaş tarafından selfie çekilmesiyle sosyal medyada yayılan ve esnafın "Sarı" adını verdiği kedi, adeta bir fenomen haline geldi. Kediyi terminalde çalışan personel 12 yıldır besliyor.

Esnaftan Ünver Bozkurt, "Bu kediyi evladımız gibi seviyoruz. İnsanlarla arası çok iyi ama bazı köpekleri görünce agresif oluveriyor. Biz bunu burada her gün sırayla ciğer ve kedi yemi alarak besliyoruz. Sarı isimli kedimiz terminalin bir maskotu oldu" dedi.

''KÖPEKLER KARŞI YOLDAN GEÇİYOR"

İHA'da yer alan habere göre Sarı’nın köpeklerin terminal içerisindeki alana dahi geçmesini istemediğini belirten Bozkurt, "Çok hisli olduğundan burayı evi gibi benimsediği için kendi alanını koruyor.

İlçemizde genellikle başıboş gezen köpekler bile buradan geçmek istemiyor çünkü bizim kedi anında saldırıya geçiyor. Bu durumda köpekler karşı yoldan geçiyorlar. Sarı isimli kedimiz bundan 12 yıl önce burada doğduğundan bölgeyi tamamen sahiplendi" diye konuştu.