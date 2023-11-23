Şarkı Nedir? Nazım Biçimi Olan Şarkı Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Şarkı Nedir? Nazım Biçimi Olan Şarkı Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Şarkı nedir? Nazım biçimi olan şarkı ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? 13.yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan şarkı nedir? Şarkı nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve şarkı örneklerini sizler için hazırladık.

Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan şarkı, beste ile okumak için yazılan şiirlerdir. Bestelemek amacıyla yazılan şarkı, dörtlüklerle ve aruz ölçüsüyle yazılır. Bestelemek amacıyla kaleme alındığı için dörtlük sayısı 3 ile 5 dörtlük arası değişir.

Şarkı Nedir?

Genellikle günlük hayat, aşk, güzellik, eğlence, tabiat, içki gibi konuların işlenmesi amacıyla yazılan şarkı, divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bir türdür. Divan edebiyatının diğer nazım biçimlerine nazaran daha sade bir dille yazılır. Dörtlüklerle yazılan şarkı, aruz ölçüsüyle yazılır.

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Şarkı Özellikleri nelerdir?

Şarkı, dörtlüklerle yani bentlerle yazılır.

İlk dörtlükteki 2. ve 4. dizeler ile devamındaki dörtlüklerin 4. dizeleri kendi içlerinde kafiyelidir.

Kafiye düzeni abab, cccb, dddb... şeklindedir.

Aruz ölçüsüyle yazılır.

Aruzun her kalıbı kullanılabilir.

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimidir.

Şarkı nazım biçiminde dörtlük sayısı genelde 3 ile 5 arasında değişmektedir.

Şarkılarda birinci ve dörtlükte 2. ve 4. dizeler, diğer dörtlüklerde ise 4. dize tekrarlanır. Bu tekrarlanan dizeye nakarat denir.

Üçüncü dizeye miyan denir.

Şarkılar, bestelenmek amacıyla yazılır.

Divan edebiyatının diğer nazım biçimlerine göre daha anlaşılır, daha sade bir dille yazılır.

Şarkı nazım biçiminde günlük hayata ait söyleyişler, halk deyişleri de kullanılır.

Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

Şekil bakımından divan şiirindeki murabba nazım biçimine benzer.

Kafiye bakımından halk şiirindeki koşma nazım biçimine benzer.

Konu bakımından halk şiirindeki türkü nazım biçimine benzer.

Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir.

Şarkı nazım biçiminin en güzel örnekleri Lale Devri’nde verilmiş olup en büyük temsilcilerinden biri Nedim’dir.

Şarkı nazım biçiminde en çok eser veren şair Enderunlu Vasıf’tır.

Şarkı nazım biçiminin son dönemdeki temsilcisi Yahya Kemal Beyatlı’dır. Bu dönemde, yani Yeni Türk edebiyatında şarkılar genellikle iki dörtlükten oluşur ve nakaratlıdır.

Şarkı Örnekleri Nelerdir?

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Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada

Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

İşte üç çifte kayık iskelede amade

Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan

Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan

Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan

Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda

İznin olursa eger bir de Nedim-i şeyda

Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda

Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

Nedim

Sevdigüm bir hûb sadâdur

Mâ'il-i zevk u safâdur

Kârı uşşâka vefâdur

Meşrebümce dilrübâdur

Firkati kesdi amânum

Göklere çıkdı figânum

Nola sevdümse a cânum

Çeşm-i mahmûrı elâdur

Sen gücenme dilpesendüm

Ben seni gayet begendüm

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Kim demiş sevmez efendüm

Vâsıfa bu iftirâdur

Enderunlu Vasıf

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden;

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş!

Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş.

Son demde bu mevsim gibi benzimde kül olmuş.

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Yahya Kemal Beyatlı

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