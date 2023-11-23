Şarkı nedir? Nazım biçimi olan şarkı ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?
13.yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan şarkı nedir? Şarkı nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve şarkı örneklerini sizler için hazırladık.
Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan şarkı, beste ile okumak için yazılan şiirlerdir. Bestelemek amacıyla yazılan şarkı, dörtlüklerle ve aruz ölçüsüyle yazılır. Bestelemek amacıyla kaleme alındığı için dörtlük sayısı 3 ile 5 dörtlük arası değişir.
Şarkı Nedir?
Genellikle günlük hayat, aşk, güzellik, eğlence, tabiat, içki gibi konuların işlenmesi amacıyla yazılan şarkı, divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bir türdür. Divan edebiyatının diğer nazım biçimlerine nazaran daha sade bir dille yazılır. Dörtlüklerle yazılan şarkı, aruz ölçüsüyle yazılır.
Şarkı Özellikleri nelerdir?
Şarkı Örnekleri Nelerdir?
Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
İşte üç çifte kayık iskelede amade
Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda
İznin olursa eger bir de Nedim-i şeyda
Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
Nedim
Sevdigüm bir hûb sadâdur
Mâ'il-i zevk u safâdur
Kârı uşşâka vefâdur
Meşrebümce dilrübâdur
Firkati kesdi amânum
Göklere çıkdı figânum
Nola sevdümse a cânum
Çeşm-i mahmûrı elâdur
Sen gücenme dilpesendüm
Ben seni gayet begendüm
Kim demiş sevmez efendüm
Vâsıfa bu iftirâdur
Enderunlu Vasıf
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden;
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş!
Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş.
Son demde bu mevsim gibi benzimde kül olmuş.
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Yahya Kemal Beyatlı