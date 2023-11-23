Tuyuğ nedir? Nazım biçimi olan tuyuğ ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?
13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan tuyuğ nedir? Tuyuğ nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve tuyuğ örneklerini sizler için hazırladık.
Sözlük anlamı olarak “kapalı, imalı, cinaslı söz söyleme, şarkı söyleme” anlamına gelen tuyuğ dörtlüklerle yazılan divan edebiyatı nazım biçimidir. Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış bir nazım biçimidir. Birçok yönden divan edebiyatındaki rubai nazım biçimine benzer. Aruzun yalnızca tek kalıbıyla yazılır ve divan edebiyatındaki rubai nazım biçiminden bu yönüyle ayrılır.
Tuyuğ Nedir?
Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan tuyuğ, dörtlüklerle yazılan bir nazım biçimidir. Aruz ölçüsüyle kaleme alınır. Türk şiirindeki 11’li hece ölçüsüyle yazılan ve mahlas bulunmayan mâni ile benzerlik gösterir. Tuyuğ nazım biçimi, daha çok Azeri ve Çağatay sahasında kullanılır. Rubai nazım biçimindeki konular tuyuğ nazım biçiminde de işlenir. Bu konular tasavvuf, felsefe, aşk, ölüm gibi konulardır. Tuyuğlarda, Halk edebiyatındaki manilerdeki gibi genelde birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi içlerinde kafiyelidir. Üçüncü dize ise serbesttir.
Tuyuğ Özellikleri nelerdir?
Tuyuğ Örnekleri Nelerdir?
Hakk ne yazmış ise ezelde bolur
Göz neni ki görecek ise görür
İki âlemde Hakka sığınmışuz
Tohtamış ne ola yâ Ahsah Temur
Kadı Burhaneddin
Dilberün işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr it tahammül kıl ona
Yâra irişmek işi az az olur
Kadı Burhaneddin
Gözü can esrütmeğe hammâr imiş
Kaşı gönlü yıkmağa mi’mâr imiş
Diledim hâlim ki gözüne diyem
Turfa budur gözleri bîmâr imiş
Nesimi
Dalmışam şol bahre kim pâyânı yok
Batmışam şol gence kim hüsrânı yok
Bulmuşam şol bedri kim noksânı yok
Girmişem ol şehre kim vîrânı yok
Nesimi