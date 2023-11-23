Kaside nedir? Nazım biçimi olan kaside ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan kaside nedir? Kaside nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve kaside örneklerini sizler için hazırladık.

Habertürk Giriş: 23.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:38 facebook

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