Kaside nedir? Nazım biçimi olan kaside ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?
13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan kaside nedir? Kaside nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve kaside örneklerini sizler için hazırladık.
Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da edebiyatımıza geçen kaside, genellikle din, devlet büyüklerini ve önemli şahsiyetleri övmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır.
Kaside Nedir?
Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan kaside, “kastetmek, azmetmek, bir şeye doğru yönelmek” anlamlarına gelen Arapça “kasd” kökünden gelmektedir. Gazel ile birlikte Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimlerinden biri olan kaside, beyitlerden oluşur. Kasidenin beyit sayıları 33 ile 99 arasında değişmekle beraber 33 beyitten daha kısa kasideler de bulunmaktadır. Aruz ölçüsüyle yazılan kaside, içinde farklı bölümler bulundurur. Kasidenin bizim edebiyatımızdaki ilk örneklerine 13. yüzyılda rastlarız.
Kaside Özellikleri nelerdir?
Kaside Örnekleri Nelerdir?
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su.
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su.
Fuzuli
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’ten
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten
Hakir olduysa millet, şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
Namık Kemal