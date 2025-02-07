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        Haberler Dünyadan "Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum" diyen Elton John, göre kaybına rağmen 20 günde yeni albüm hazırladı - magazin haberleri

        "Şarkı sözlerini bile okuyamıyorum" diyen Elton John, göre kaybına rağmen yeni albüm hazırladı

        Görme kaybı sorunu yaşadığı için; "Şarkı sözlerini okuyamıyorum" diyen Elton John, 20 günde hem yazıp hem kaydettiği yeni albümünü hazırladı. İngiliz sanatçı, ilk şarkısını yayınladı bile

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:20
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        Elton John, son dönemde yaşadığı görme kaybı sorununa rağmen sadece 20 günde yazıp kaydettiği yeni albümünü çıkışını duyurdu.

        77 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 2021'den bugüne çıkardığı yeni stüdyo albümünün "kariyerinin ikinci bölümünün başlangıcı" olduğunu açıkladı.

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        ALBÜM NİSANDA

        'Who Believes In Angels?' (Meleklere Kim İnanır?) adlı stüdyo albümü, ABD'li folk şarkıcısı Brandi Carlile ve Elton John'un uzun süredir yazarlık ortağı olan Bernie Taupin ile ortak bir çalışmasının ürünü. 'Sir' ünvanlı Elton John'un yeni albümü, 4 Nisan'da hayranlarıyla buluşacak.

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        YENİ ŞARKISI ÇIKTI BİLE

        Ünlü müzisyen, albüme adını veren yeni şarkısı 'Who Believes In Angels?'ı yayınladı.

        "Bu kayıt, şimdiye kadar yaptığım en zorlu kayıtlardan biriydi, ama aynı zamanda hayatımın en büyük müzik deneyimlerindendi" diyen John, "Bana ilerleyebileceğimi bildiğim bir yer verdi. 'Who Believes In Angels' sanki başka bir çağa geçiyormuşum gibi hissettiriyor ve geleceğe ulaşmak için kapıyı sonuna kadar itiyorum" ifadesini kullandı.

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        20 GÜNDE YAZIP KAYDETTİLER

        Elton John, Brandi Carlile ve Bernie Taupin ile birlikte yalnızca 20 gün içinde tamamen sıfırdan bir albüm yazıp kaydettiklerini anlattı.

        John, yeni albüm müjdesi ve yeni şarkısından bir süre önce, ilk kez Eylül 2024'te görme yeteneğiyle ilgili sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı.

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        ENFEKSİYON NEDENİYLE GÖREMİYOR

        O dönem verdiği röportajda Elton John; "Fransa'nın güneyinde enfeksiyon geçirdiğim için ne yazık ki temmuz ayında sağ gözümü kaybettim ve dört aydır göremiyorum" demişti.

        Elton Jonh ayrıca; "Sol gözüm de çok iyi değil. Her şeyin düzeleceğine dair umut ve çaba var, ben de durumu daha iyi hale getirmek için girişimde bulunuyorum. Şu anda gerçekten odaklandığım şey bu" diye konuşmuştu.

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        "ŞARKI SÖZLERİNİ OKUYAMIYORUM"

        Elton John, kasım ayında katıldığı bir programda, görme sorunu yaşadığı için yeni albümünü bitiremediğini söylemiş; "Stüdyoya girip kayıt yapabilir miyim bilmiyorum, çünkü şarkı sözlerini göremiyorum" demişti.

        Elton John sözlerine; "Böyle bir rahatsızlığın başıma gelmesi hiç iyi olmadı ve biraz afalladım. Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey okuyamıyorum ve hiçbir şey izleyemiyorum" diye devam etmişti.

        #Elton John
        #müzik
        #yeni albüm
        #görme kaybı
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