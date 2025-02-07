ENFEKSİYON NEDENİYLE GÖREMİYOR

O dönem verdiği röportajda Elton John; "Fransa'nın güneyinde enfeksiyon geçirdiğim için ne yazık ki temmuz ayında sağ gözümü kaybettim ve dört aydır göremiyorum" demişti.

Elton Jonh ayrıca; "Sol gözüm de çok iyi değil. Her şeyin düzeleceğine dair umut ve çaba var, ben de durumu daha iyi hale getirmek için girişimde bulunuyorum. Şu anda gerçekten odaklandığım şey bu" diye konuşmuştu.