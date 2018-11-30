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"9.9.2019 tarihinde evleniyorum. 'Kınayı ve düğünü nerede yapacağız' diye tartışıyoruz. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum, bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup kendimi sahneye atmak istiyorum"