Sürprizlerle dolu bir konsere imza atan başarılı sanatçı Göksel, dansları, dans ekibi ve orkestrasıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcusu Göksel’in ilk defa canlı performans olarak seslendirdiği son single şarkısı "Hiç Yok" alanda coşkuyla yankılandı.



Konsere "Bu da Geçecek" ve "Günün Birinde" şarkılarıyla başlayan Göksel, son günlerde çok konuşulan ve beğeniyle paylaşılan yeni single şarkıları "Hiç Yok" ve "Bu da Geçecek"in yanı sıra "Bi Seni Konuşurum", "Kurşuni Renkler", "Sabır" gibi unutulmayan şarkılarını seslendirdi.

"Sevil Neşelen", "Gözleri Aşka Gülen", "Dudaklarında Arzu" şarkılarıyla nostaljik bir geçiş yapan sanatçı, Vadi Açıkhava Konserleri’nde izleyenlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.