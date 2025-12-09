Habertürk
        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı

        Polis ekipleri, Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Büyükçekmece'de gözaltına aldı. İki isim ifadeleri için emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 09.12.2025 - 22:42
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında
        Kamuoyunda Güllü olarak tanınan şarkıcının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece’de gözaltına alındı. Gülter ve Ulu’nun, işlemleri için ilçe emniyet birimine götürüldüğü öğrenildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        #Tuğyan Gülter
        #Sultan Nur Ulu
        #haberler
