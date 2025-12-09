Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı
Polis ekipleri, Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Büyükçekmece'de gözaltına aldı. İki isim ifadeleri için emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Giriş: 09.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 09.12.2025 - 22:42
Kamuoyunda Güllü olarak tanınan şarkıcının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece’de gözaltına alındı. Gülter ve Ulu’nun, işlemleri için ilçe emniyet birimine götürüldüğü öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
