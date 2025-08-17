Habertürk
        Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

        Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

        Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, sosyal medyada ilçede yaşandığı öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 22:30 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:30
        Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde ilçelerine bağlı bir köyde ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir olayın yaşandığına ilişkin iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

        Kaymakamlık, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

