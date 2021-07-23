Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programının Bayram Özel konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 23 TEMMUZ KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı Bayram Özel konukları Cengiz Kurtoğlu, Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu oluyor.