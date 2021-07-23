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Şarkılar Bizi Söyler 23 Temmuz konukları kim? Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk olacak?

Kurban Bayramı boyunca her akşam seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler programı bu akşam da birbirinden renkli konuklarla ekranda olacak. Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında bu akşam konuk olacak isimler merak konusu oldu. Cengiz Kurtoğlu şarkılarının söyleneceği Şarkılar Bizi Söyler bayram özel bölümü konukları kim? İşte bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan isimler...

Şarkılar Bizi Söyler 23 Temmuz konukları kim? Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e kim konuk olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programının Bayram Özel konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 23 TEMMUZ KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı Bayram Özel konukları Cengiz Kurtoğlu, Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu oluyor.

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