Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programını 17 Mayıs Pazartesi konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta pazartesi akşamları seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler, takipçileri tarafından merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 17 MAYIS KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler her hafta saat 20.00'de ekrana geliyor. Şarkılar Bizi Söyler 17 Mayıs konukları İrem Derici, Kutsi, Derya Uluğ ve Melek Mosso oluyor.