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Şarkılar Bizi Söyler'de ünlüler geçidi! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

Yılbaşı gecesinde ünlü konuklarıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı konukları belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı 'Yılbaşı Gazinosu' konseptiyle 31 Aralık gecesi ekrana gelecek. İşte, Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları...

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  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Şarkılar Bizi Söyler programı 31 Aralık yılbaşı gecesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. İzleyicilere müzik şöleni yaşatacak Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konsepti 'Yılbaşı Gazinosu'olarak belirlendi. İşte, Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları...
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUKLARI BELLİ OLDU!

    Şarkılar Bizi Söyler 64. bölüm fragmanı yayınlandı. 31 Aralık akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programı 'Yılbaşı Gazinosu' konseptiyle ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları şöyle;
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Uğur Aslan
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Nükhet Duru
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Ümit Besen
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Berkay
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Fatih Ürek
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Koray Avcı
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Arif Susam
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Bülent Serttaş
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Safiye Soyman
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Berdan Mardini
  • Şarkılar Bizi Söyler'de 'Yılbaşı Gazinosu'! Şarkılar Bizi Söyler 2023 yılbaşı konukları açıklandı!

    Tanyeli

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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