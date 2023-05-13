Uzun bir aradan sonra yeniden Şarkılar Bizi Söyler ile sevenlerinin karşısına çıkan Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?