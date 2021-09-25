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Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Müzik dünyasının efsane isimleri Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı sosyal medyanın gündeminde. Her hafta birbirinden renkli konuklarla şarkılara ses veren Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler 25 Eylül Cumartesi konukları

Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 25 Eylül Cumartesi akşamı konukları Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural olacak.

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