ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2026 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konukları ile yeni yıla müzik dolu bir başlangıç yapılacak; Kanal D ekranlarında, 31 Aralık akşamı saat 20.00’de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla yayınlanacak program, unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi vadediyor. Poll Production tarafından hazırlanan bu özel bölüm, Türk sanat müziğinden fasıl ziyafetine, arabeskten oyun havasına uzanan geniş repertuvarıyla izleyiciyi coşturacak. Ümit Besen, Kibariye, Kutsi ve Berdan Mardini gibi isimlerle kurulan kolaj format, her zevke hitap eden şarkılarla geceyi renklendirecek.