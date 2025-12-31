Habertürk
        Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler, hangi ünlüler var? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel bölümü konukları kim?

        Yılın son gecesinde müzik dolu bir buluşmaya hazırlanan Kanal D, izleyiciyi gelenekselden moderne uzanan zengin bir repertuvarla karşılamaya hazırlanıyor. 31 Aralık akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor. Programda, sürpriz konuklar ve özel performanslarla yılbaşı coşkusunun ekranlara taşınması amaçlanıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 31.12.2025 - 19:26 Güncelleme: 31.12.2025 - 19:26
        1

        Kanal D’nin yılbaşı yayın akışında öne çıkan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, müzikseverler için özel olarak hazırlanan içeriğiyle izleyiciyle buluşacak. Türk sanat müziğinden türkülere, arabeskten oyun havalarına uzanan geniş seçkiyle hazırlanan programda, sahne performansları ve fasıl atmosferi bir araya getiriliyor. Yılın son akşamında ekran başındakilere keyifli ve hareketli bir gece yaşatılması hedefleniyor. İşte ayrıntılar...

        2

        ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2026 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        “Şarkılar Bizi Söyler 2026 Yılbaşı Özel” Kanal D ekranlarında 31 Aralık akşamı saat 20.00'de başlayacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla gerçekleşecek bu müzik dolu gece, Türk sanat müziğinden fasıla, arabeskten oyun havasına kadar geniş repertuvarıyla yılbaşı coşkusunu evlere taşıyacak.

        3

        ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2026 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

        Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konukları ile yeni yıla müzik dolu bir başlangıç yapılacak; Kanal D ekranlarında, 31 Aralık akşamı saat 20.00’de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla yayınlanacak program, unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi vadediyor. Poll Production tarafından hazırlanan bu özel bölüm, Türk sanat müziğinden fasıl ziyafetine, arabeskten oyun havasına uzanan geniş repertuvarıyla izleyiciyi coşturacak. Ümit  Besen, Kibariye, Kutsi ve Berdan Mardini gibi isimlerle kurulan kolaj format, her zevke hitap eden şarkılarla geceyi renklendirecek.

        4

        Bölümler boyunca Sibel Can’ın güçlü yorumları, Hakan Altun’un derin sesi ve Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet soloları gecenin müzikal omurgasını oluşturacak; geleneksel Türk müziği ve Balkan ezgilerinin buluştuğu sahne performanslarıyla yılbaşı coşkusu ekranlara taşınacak. Bu “Şarkılar Bizi Söyler 2026 Yılbaşı Özel”, Kanal D’nin yılbaşı yayın akışında müzikseverlere en renkli alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

