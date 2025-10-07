Sarkışla nerede? Sarkışla hangi şehirde, ilde, bölgede?

Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesi, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan tarihi ve kültürel değeri yüksek bir yerleşim merkezidir. Sivas şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Şarkışla, hem doğal güzellikleri hem de Anadolu’nun özünü yansıtan geleneksel yaşam tarzıyla öne çıkar. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ilçe, özellikle halk ozanlarının doğduğu topraklar olarak bilinir. Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Aşık Veysel’in memleketi olan Şarkışla, bu yönüyle Anadolu kültürünün kalbinin attığı yerlerden biri olarak anılır. İç Anadolu’nun tipik karasal iklimini yansıtan bölge, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir hava yapısına sahiptir. Bu özellikleriyle tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ilçe konumundadır. Peki, Sarkışla nerede, Sarkışla hangi şehirde, Sarkışla hangi ilde?

REKLAM

ŞARKIŞLA HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE?

Şarkışla, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır ve idari olarak Sivas iline bağlıdır. Coğrafi olarak İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Sivas’ın batısında bulunur. Batısında Kayseri, güneyinde Kahramanmaraş ve kuzeyinde Tokat illeriyle çevrili olan Sivas’ın bu ilçesi, konum itibariyle hem İç Anadolu hem de kısmen Doğu Anadolu kültürlerinin kesişim noktasındadır. Bu özellik, ilçenin kültürel yapısına da yansımış, geleneklerinde ve yaşam biçiminde çeşitlilik yaratmıştır.

Şarkışla’nın bulunduğu bölge, geniş ve verimli ovalarla çevrilidir. İlçenin toprakları tarıma elverişli olup, buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi ürünlerin yetiştirildiği tarım alanları ekonominin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Yöre halkı özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşır ve bu durum hem yöresel mutfağa hem de ekonomik yaşama doğrudan yansır. REKLAM İlçede karasal iklimin etkileri belirgindir. Yaz aylarında sıcaklık 30 dereceyi bulabilirken, kış aylarında hava sıcaklığı -10 derecenin altına düşebilir. Bu iklim yapısı, bölgedeki doğal bitki örtüsünü de etkilemiştir. Bozkır ağırlıklı bir coğrafyaya sahip olan Şarkışla, ilkbahar aylarında yeşeren geniş otlaklarıyla pastoral bir manzara sunar. Bu yönüyle İç Anadolu’nun sade ama huzurlu doğasını en iyi yansıtan yerlerden biridir. ŞARKIŞLA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI Şarkışla, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçenin eski adı “Salavur” olarak geçer ve bu isim Bizans dönemine kadar uzanır. Zamanla Türk beyliklerinin bölgeye yerleşmesiyle Şarkışla adını almıştır. Osmanlı döneminde ise stratejik konumu sayesinde hem askeri hem de ticari olarak önemli bir merkez haline gelmiştir.

İlçenin en tanınan siması olan Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla’nın Sivrialan köyünde doğmuştur. Onun eserleri, yalnızca Türk halk müziği açısından değil, Anadolu kültürünün duygusal derinliğini anlamak açısından da büyük önem taşır. Aşık Veysel’in anısına ilçede her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler, hem sanatçının mirasını yaşatır hem de ilçeye kültürel turizm açısından canlılık kazandırır. REKLAM Bunun dışında Şarkışla’da pek çok tarihi yapı bulunur. Osmanlı döneminden kalma camiler, çeşmeler ve köprüler ilçenin geçmişine tanıklık eder. Ayrıca yöresel el sanatları, özellikle kilim dokuma ve ahşap işçiliği, bölgede hala yaşatılır. Bu geleneksel zanaatlar, bölgenin kültürel kimliğinin önemli parçaları arasında yer alır. ŞARKIŞLA KONUMU VE ULAŞIM SEÇENEKLERİ Şarkışla, Sivas şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunur. Ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konuma sahip olan ilçe, Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer alır. Kara yolu ile ulaşımın yanı sıra demir yolu hattı da ilçeden geçer. Ankara’dan başlayan ve Kars’a kadar uzanan Doğu Ekspresi tren hattı, Şarkışla üzerinden geçerek bölgeyi Türkiye’nin dört bir yanına bağlar. Bu da ilçenin ulaşım ağını güçlendiren en önemli unsurlardan biridir.