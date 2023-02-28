Mustafa Altunhan, "Taşlar yosunlarla beraber yukarıya çıkmış. Deniz çayırları suyun üzerine çıkmış. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Müthiş bir su çekilmesi olmuş. Neden olduğunu bilmiyorum. Ancak bilim insanları açıklayabilir. Allah sonumuzu hayır etsin. Acaba nedendir? 10 yıldan beri ilk defa burada, Saros Körfezi'nde suyun bu kadar çekildiğini gördüm" diye konuştu.