Sarp Bozkurt: Çağla'yı ilk provada görünce hayret ettim
'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin oyuncuları Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel, açıklamalarda bulundu; "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı"
'Yedi Kocalı Hürmüz' oyunundaki performanslarıyla bir ödül töreninde 'En İyi Müzikal' ödülüne lâyık görülen Sarp Bozkurt ve Çağla Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partneriyle arasındaki boy farkı hakkında konuşan Şıkel; "Bana ayakkabılarımı çıkartmayın, aslında yakınız. Böyle bir şey hissetmesini istemem" dedi.
Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt'a dair düşüncelerini ise şu sözlerle anlattı: Sarp'ın açıklamaları çok tatlı. Doğruları söylüyor, ona uyum sağlamaya çalışıyorum. Ben sahnede Sarp ile yan yana geldiğimizde aynı boyda olduğumuzu düşünüyorum. Partner uyumu denen şey böyle bir şey. İlk provalarda da yan yana geldik. Sarp aşırı naif, sakin, çekingen bir insan. Samimi, içten ve keyif aldığımız bir ortamda olduğumuz için mutluluğu ve eğlenceyi birlikte paylaşıyoruz. Benim için çok kıymetli hale geldi. Çok rahat konuşuyorum, eminim o da benim için aynı şeyleri söyleyecektir.
Çağla Şıkel ile oyundaki enerjileri hakkında konuşan Sarp Bozkurt; "Her oyuna ayrı bir heyecanla geliyorum ama her sahnemizde 'Bu sefer nasıl eğleneceğiz?' diye başka bir heyecan duyuyorum. Gerçekten iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÇAĞLA'NIN BU YÖNÜNÜ BİLMİYORDUM"
Sarp Bozkurt, Çağla Şıkel'in dans performansından da övgüyle bahsederek; "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı. O günden sonra bu oyun için daha da heyecanlandım" dedi.
Sarp Bozkurt, partnerinin kıyafeti ile ilgili soruya; "Çağla'nın kıyafetini yorumlamaya gerek yok. Ne giyse güzel durur" yanıtını verdi.
Çağla Şıkel ise partneri için; "Sarp, her zaman provalarda pantolonlarıyla ikonik olmuş bir insan. Bu gece giymediği için biraz kızgınım. Provalarda bize farklı hikâyeler anlatan pantolonlarını siz göremediğiniz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.