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Saruhan Hünel: Koruma iç güdüsü benim hayatımda geçmişimden kaynaklı olarak daha fazla. Merminin önüne atlayacak kadar. Onun hayatında yaşayacağı ve onu üzecek şey benim hayatımda travmaya neden olacak kadar sarsıyor beni. Çünkü ben erkeğim, onun bilmediği yüzleri görüyorum. Belki de ben ona çok sert çıktım ve o da bana böyle bir tepki verdi.