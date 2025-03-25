Sarunas Jasikevicius: Basketbol her zaman adil olmuyor
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 101-100'lük skorla kazandıkları Paris karşılaşmasını değerlendirdi.
THY Euroleague'in 31. haftasında Paris Basketball'ı 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.
"İYİ BİR HİSSİM VARDI"
Galibiyet için konuşan başarılı başantrenör, "Şu anda konuşmak çok kolay ama iyi bir hissim vardı. Nigel tam olması gereken yerde dışarıya açıldı ve o hareketi yaptı." dedi.
"BASKETBOL HER ZAMAN ADİL OLMUYOR"
Nigel Hayes-Davis'in attığı son saniye basketini değerlendiren Jasikevicius, "Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakibimizi nasıl yavaşlatacağımızın dahi farkına varamadık, son çeyreğin başında da öyle. Basketbol her zaman adil olmuyor. Biz kazanan tarafta bulduk kendimizi." dedi.
Jasikevicius, ayrıca, "EuroLeague'in en kötü ilk çeyrek takımı olduğumuzu biliyoruz. Bilmiyorum nasıl devam edecek. Çalışmayı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.