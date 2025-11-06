Habertürk
        Sarunas Jasikevicius: Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi

        Sarunas Jasikevicius: Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, 18 hücum ribaundu almalarının ve 5 top kaybı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:47
        "Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi"
        Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GENELDE 5 TOP KAYBI YAPMAMIZ ÖNEMLİYDİ"

        Oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Jasikevicius, "Belirli bölümlerde iyi hücum edemedik. Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi. Çok pozisyon üretemedik ama isabetler bulduk. 18 hücum ribaundu aldık. Bu alanda iyiydik. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        PİERRİC POUPET: EKSİKLERİMİZE RAĞMEN SAVAŞTIK

        LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

        Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Poupet, "Sakat oyuncuları düşünecek olursak iyi bir maç oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eksiklerimize rağmen savaştık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

