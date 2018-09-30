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SAS komandolarının başarı şifresi: "Sabır, akıl ve sorumluluk"

Yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS timleri, başarılı çalışmalarıyla milletin göğsünü kabartırken, karada ve denizdeki zorlu eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. SAS Grup Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki zorlu eğitimlerinde, SAS komandolarının arazide intikal, terör unsurlarıyla mücadele ve yol kenarına tuzaklanan patlayıcıyı imha etme anları görüntülendi

30.09.2018 - 12:23 | Güncelleme: AA

Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, terörle mücadele operasyonları ile Afganistan, Bosna Hersek ve Kosova'da barışı destekleme harekatı başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, "sabır, akıl ve sorumluluk" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için zorlu eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin askerlerinden oluşan, denizde olduğu kadar karada da önemli operasyonel faaliyetlere imza atan SAS timleri, olası operasyonel durumlara vatanın çıkarlarını gözetecek şekilde stratejik hamlelerle katkı sağlamak için eğitimlerine cansiperane devam ediyor.

AA'nın haberine göre yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS timleri, başarılı operasyonel çalışmalarıyla Türk milletinin göğsünü kabartıyor.

SAS timlerine, gönüllü subay ve astsubaylar içinden zorlu eğitimlerde başarı sağlayanlar dahil olabiliyor. SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan hemen sonra kilometrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık uyandırıyor.

Su altında değişebilen koşullara zorlanmadan hızlıca ayak uydurabilen, fiziksel olarak yeterli vücuda, hıza ve düşünebilme yetisine sahip SAS timleri, ölümle burun buruna kalınan olaylara soğuk kanlı müdahaleleriyle de biliniyor.

Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzman olan SAS timleri, aynı zamanda hayati risk taşıyan bölge ve harekatlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.

Ülkenin bekasını tehdit eden unsurlara karşı teyakkuz halinde olan SAS komandoları, ülke içi ve dışındaki terörle mücadele çalışmalarına da katkı sağlıyor. SAS komandoları, görevlerini "sabır, akıl ve sorumluluk" anlayışıyla yerine getiriyor.

 

AA ekibi, SAS Grup Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki eğitimlerine tanıklık etti. Günün ilk ışıklarıyla araziye inen rütbeli askerler, zorlu parkurları ustalıkla geçti. Ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları, eğitimdeki düşman saldırılarını kısa sürede püskürtüp terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

Güzergahta ağaç ve yeşillikler arasına gizlenen bomba düzeneğini tespit eden ve koordinatlarını insansız hava aracı ile belirleyen SAS timi, arazi şartlarına uygun bomba imha robotu ile düzeneği etkisiz hale getirdi. Komandolar, arazideki başka bir düzeneği de keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek patlattı. SAS komandoları, nefes kesen eğitimlerini kendilerine has savunma ve taarruz yöntemleriyle başarıyla tamamladı.

 

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