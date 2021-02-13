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HaberlerSağlıkŞaşırtan sonuç! Sesten Covid-19 tanısı - Haberler
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Tele-sağlık uygulamalarında yenilikçi yaklaşım: Ses analizi ile COVID-19 tanısı konabilir mi?

Hastanın sesinden Covid-19 tanısı konulabilir mi? İlk duyuşta mümkün olmadığı düşünülse de, bilgisayar destekli ses analizi ile bunun yapılabileceği gösterildi. Araştırma Covid-19 tanısı alan hastaların ses karakterlerinde değişiklik olduğunu ortaya koyuyor. Sistemin günlük uygulamada kullanımı için daha geniş çaplı araştırmalar ve yasal izin süreçleri başlatıldı. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Şaşırtan sonuç! Sesten Covid-19 tanısı - Haberler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi merkezli olarak yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sonuçlarına göre hastaya dokunmadan, bilgisayar destekli ses analizi ile COVID-19 tanısı koyulabileceği gösterildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Ayhan Acar’ın yürütücüsü olduğu araştırma projesinde ses analizi dışında tamamen yerli kaynaklar ile üretilen “telehekim” isimli mobil uygulama üzerinden online diyetisyen ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilebildiği ve online görüşmelerin de en az yüz yüze görüşmeler kadar etkin olabileceği ortaya kondu.

COVİD-19 HASTALARININ SES KARAKTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Halen Amerika Birleşik Devletleri’nde Simülasyon eğitiminde dijtal teknolojiler geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan ve proje hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Yahya Ayhan Acar, “Pandeminin başlangıç döneminde Covid-19 tanısı alan hastaların ses karakterinde değişiklik olduğunu gözlemledik ve araştırma projemizi tasarladık. TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz bu alanda hastalar üzerinde ileriye dönük olarak yapılan dünyadaki ilk klinik çalışmalardan. Projenin diğer basamağı ile ilgili çalışmamızda ise özellikle pandemi sürecinde mobil uygulama üzerinden online diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilebildiği ve hasta memnuniyetinin yüz yüze görüşme kadar etkin olduğu sonuçlarını elde ettik. Tele-sağlık uygulamaları gelecekte günlük tıp pratiğinde önemli bir yere sahip olacaktır. Ülkemiz bu hizmetlerin sunulmasında kendi yazılımlarını ve cihazlarını kullanarak önemli bir fırsat yakalayabilir” dedi.

FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN ARAŞTIRMACILAR

Projede Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinden araştırmacı ve danışmanların da yer aldığını belirten Acar, sistemin günlük uygulamada kullanımı için daha geniş çaplı araştırmalar ve yasal izin alınma süreçlerinin başlatıldığını belirtti.

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