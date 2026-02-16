Canlı
        Haberler Dünya Şaşırtıcı buluşma: Liz Truss, ABD Başkanı Trump ile görüştü | Dış Haberler

        Şaşırtıcı buluşma: Liz Truss, ABD Başkanı Trump ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki konutunda sürpriz bir ismi ağırladı: Eski Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss. Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı Truss, Trump ile fotoğrafını, "Her konuda haklı" açıklamasıyla paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:03
        Eski İngiliz başbakandan Trump'a ziyaret
        Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Truss, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde ABD Başkanı'yla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

        Truss, "Her konuda haklı" yazarak Trump'ın hesabını etiketledi.

        Trump, bu görüşmeyi henüz kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmadı, bunun yerine eşi Melania'nın yeni belgeselini tanıtmaya odaklandı.

        Sadece 49 gün başbakanlık yapan ve 2024 Genel Seçimleri'nde koltuğunu kaybeden Truss ve Trump'ın görüşmesinin ne kadar sürdüğü ve nasıl başladığıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

        Görevinden ayrıldığından beri bir zamanlar liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin biraz daha sağ kanadında, daha keskin pozisyonlar benimseyen Truss, son iki yıldır ABD sağının en önemli konferanslarından birinde düzenli konuşma yapıyor.

        Geçen yıl Maryland'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC), dünyanın dört bir yanından gelen sağcı siyasilerle birlikte daha derin bağlar ve işbirliği planları yapan Truss, kendi ülkesinin "başarısız" olduğunu iddia etmişti.

