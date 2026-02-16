Şaşırtıcı buluşma: Liz Truss, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Truss, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde ABD Başkanı'yla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Truss, "Her konuda haklı" yazarak Trump'ın hesabını etiketledi.

Trump, bu görüşmeyi henüz kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmadı, bunun yerine eşi Melania'nın yeni belgeselini tanıtmaya odaklandı.

Sadece 49 gün başbakanlık yapan ve 2024 Genel Seçimleri'nde koltuğunu kaybeden Truss ve Trump'ın görüşmesinin ne kadar sürdüğü ve nasıl başladığıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Görevinden ayrıldığından beri bir zamanlar liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin biraz daha sağ kanadında, daha keskin pozisyonlar benimseyen Truss, son iki yıldır ABD sağının en önemli konferanslarından birinde düzenli konuşma yapıyor.

Geçen yıl Maryland'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC), dünyanın dört bir yanından gelen sağcı siyasilerle birlikte daha derin bağlar ve işbirliği planları yapan Truss, kendi ülkesinin "başarısız" olduğunu iddia etmişti.