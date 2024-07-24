Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor
Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı, ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor
Giriş: 24.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:16
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Sason ve Muş sınırları arasında bulunan Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi ve rengarenk çiçekleriyle ilgi görüyor.
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Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay, her yıl dağa tırmanış yaparak burada yetişen şifalı bitkileri topladığını söyledi.
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Tercan Baran da bölgedeki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.