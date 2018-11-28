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"Satılık bebek" iddiası polisi alarma geçirdi

Adana'da 16 yaşındaki bir annenin parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini çevreden geçen vatandaşlara satmak istediğinin iddia edilmesi polisi alarma geçirdi. Bebeğiyle Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen anne, arkadaşları ile şakalaştıklarını ileri sürdü

28.11.2018 - 09:50 | Güncelleme: İHA

Adana'da 16 yaşındaki bir annenin parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini çevreden geçen vatandaşlara satmak istediğinin iddia edilmesi polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki erkek arkadaşından hamile kalan S.K.'nın D. ismini verdiği kız bebeği oldu. Pişman olan S.K. ise tekrar ailesinin yanına döndü. Dün saat 17.30 sıralarında S.K. yanına aldığı bebeğiyle dışarı çıktı. Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nın burada vatandaşlara 'satılık çocuk var' dediği ileri sürüldü. İHA'nın haberine göre, vatandaşlar bunun üzerine 155 polis imdat hattını arayarak "Burada bir kız bebek satıyor" ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı.

S.K. polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra bebeğini dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını, arkadaşlarıyla şakalaştığını çevredeki vatandaşların yanlış anladığını ileri sürdü.
S.K. ve bebeği daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

 

 

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