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        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞTA! BİM 28 Mayıs Salı aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bugün ve bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 28 Mayıs Salı aktüel kataloğu satışta! BİM'de bugün neler var?

        BİM'de bugün birçok ürün satışa çıkıyor. Ayrıca bu Cuma günü için de kataloğunu yayınlayan zincir markete bu hafta beyaz eşya, küçük ev aletleri, oyuncak, mutfak eşyaları gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM aktüel 28-31 Mayıs kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:29
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        1

        BİM 28 ve 31 Mayıs aktüel katalogları... BİM'de bugün birçok aktüel ürün indirimli olarak satışa çıktı. Aynı şekilde bu Cuma günü raflarda yerini alacak katalog ürünleri de yayınlandı. 28-31 Mayıs haftasında BİM'de; cam mutfak eşyaları, ev tekstili, beyaz eşya, küçük ev aletleri, e-bike gibi birçok geliyor. İşte, BİM 28-31 Mayıs aktüel kataloğu...

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        BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA?

        Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li 22,50 TL

        Simbat Kavrulmuş Kaju 300 g 105 TL

        Simbat Kavrulmuş Badem 300 g 109 TL

        Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 94,50 TL

        3

        Ariel Sıvı Deterjan 229 TL

        Deep Fresh Yüzey Temizleyici Mendil 99 TL

        Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 78,50 TL

        Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Normal 78,50 TL

        Repute/Chronic Men Parfüm Kadın/Erkek 100 ml 89,50 TL

        Head&Shoulders Şampuan Derma X Pro 119,50 TL

        4

        28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

        İçim yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3 kg 104,50 TL

        Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 49,50 TL

        Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

        Barilla Makarna Çeşitleri 26 TL

        Superfresh Patates 1000 g 79,50 TL

        5

        Keysmart nofrost buzdolabı 9.999 TL

        Keysmart 4 programlı bulaşık makibesi 9.999 TL

        Keysmart 8 kilo çamaşır makinesi 8.999 TL

        Beyaz eşyalar, 22 Mayıs itibarıyla şubelerde satışa çıktı.

        6

        31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL

        Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL

        Kapitoneli Yastık 145 TL

        Brode Perde 359 TL

        Kapitoneli Yastık Alezi 215/159 TL

        Fon Perde 139 TL

        Naturalove Sepet Saplı Büyük Boy Sepet 159 TL

        Naturalove Sepet Saplı Orta Boy Sepet 139 TL

        Saten Şortlu Takım 155 TL

        7

        Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL

        Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL

        Eğlenceli Bilmeceler 89 TL

        Minik Tavşanlar ve Evleri 149 TL

        Oyuncak Dinazor Oyun Seti 109 TL

        Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL

        8

        Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

        Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

        2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL

        4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL

        Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL

        4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

        9

        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

        Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

        Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

        Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

        Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

        Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

        Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL

        10

        BİM'DE BU CUMA NELER VAR?

        Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL

        Derin Çelik Tencere 599 TL

        Çelik Servis Ürünleri 99 TL

        Çelik Çaydanlık 749 TL

        Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL

        30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL

        Tava 249 TL

        Wok Tava 239 TL

        11

        Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL

        Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL

        RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL

        12

        Polosmart Wag Maşası 499 TL

        Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL

        Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

        Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

        Tıraş Makinesi 299 TL

        Nostaljik FM Radyo 599 TL

        Kablosuz Speaker 239 TL

        Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

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