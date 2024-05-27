A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta A101'e elektrikli moped geliyor! İşte indirimli tam liste
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 30 Mayıs Perşembe A101 indirimleri bu hafta dopdolu. Elektronikten, gıdaya, temizlik ürünlerinden kamp malzemeleri çeşitlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe indirim var. A101 aktüel kataloğunda en dikkat çeken ürün ise 31.990 TL'den satışa sunulan elektrikli moped oldu. İşte, 30 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
A101 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 katalog ürünleri a101 online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. A101 kataloğu bu hafta indirimli ürünler arasında şişme bot, baza, yatak, deniz yatağı ve simidi, elektrikli moped, buzdolabı yer alıyor. İndirimlerin tamamından yararlanmak isteyenler A101 aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 MAYIS
Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL
Onvo 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 TL
Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL
JVC 32'' HD Smart LED TV 5.399 TL
JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL
Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 13.999 TL
Piranha 9635 Full HD PC Kamera 149 TL
Piranha Bluetooth Mouse 159 TL
Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL
Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL