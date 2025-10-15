Habertürk
Habertürk
        Satranç Milli Takımları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda gurur verici başarı

        Gürcistan'ın Batum kentinde 4–15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye Erkekler ve Kadınlar Milli Takımları büyük bir başarıya imza attı. Genel kategorisinde 40, kadınlar kategorisinde 36 ülke takımı yer alırken, Türkiye Genel takımı 10., Türkiye Kadınlar takımı ise 16. sırada şampiyonayı tamamladı.

        Giriş: 15.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:01
        Satranç Milli Takımları'ndan gurur verici başarı
        Gürcistan’ın Batum kentinde 4–15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

        Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Gürcistan Satranç Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada bu yıl genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde 36 ülke takımı yer aldı.

        Toplamda 376 sporcunun dokuz tur üzerinden mücadele ettiği turnuvada Avrupa’nın en güçlü satranç sporcuları aynı çatı altında buluştu.

        Türkiye’yi genel kategoride Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve GM Işık Can; kadınlar kategorisinde ise Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Aydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız temsil etti.

        Takımların antrenörlüğünü genel kategoride Ivan Cheparinov, kadınlar kategorisinde ise Evgeny Miroshnichenko üstlendi. Turnuvaya reyting sıralamasında genel kategoride 16’ncı, kadınlarda 18’inci sıradan başlayan millilerimiz, sergiledikleri performansla dikkat çekti.

        Zorlu maçların ardından A Millî Takımımız Yunanistan’ı 2,5–1,5 skorla mağlup ederken, Kadın Millî Takımımız Fransa karşısında 1,5–2,5’luk skorla mücadele dolu bir performans ortaya koydu. Dokuz turun sonunda millilerimiz genel kategoride 10’uncu, kadınlar kategorisinde ise 16’ncı sırada yer alarak turnuvayı gururla tamamladı.

        Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Batum’da mücadele eden millilerle gurur duyduklarını belirterek, “Avrupa Takımlar Şampiyonası, satrancımızın uluslararası düzeydeki gelişimini göstermemiz açısından önemli bir organizasyon. Sporcularımızın azimle ve inançla ülkemizi temsil etmelerinden büyük gurur duyuyoruz” dedi.

        Türk satrancının uzun yıllardır destekçisi olan Türkiye İş Bankası adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise, “Yirmi yıl önce başlayan sponsorluğumuzun bugün geldiği noktada, satranç hem yaygınlık hem başarı açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. Artık uluslararası alanda duvarları aşan bir kuşak yetişti ve genç sporcularımız onlar için ilham kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

        Türkiye’nin genç büyükustaları, Avrupa sahnesinde sergiledikleri kararlı oyunlarla Türk satrancının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne sererken, Batum’daki bu mücadele Türkiye adına hem gurur verici bir başarı hem de satranç kültürünün güçlenişinin simgesi olarak tarihe geçti.

