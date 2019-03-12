Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, söz ve müzikleri Savaş Özdemir'e ait olan çalışmada üç adet şarkı bulunuyor. İnsana dair tüm duyguların samimi bir anlatımla dile geldiği, pop-rock ve alternatif müzikal öğelerin yoğunlukta olduğu ‘’Gece Ve Yol’’ adlı mini albümde Kapat Aklının Kapılarını, Yana Yana ve Kara Kelebek adlı şarkılar bulunuyor.