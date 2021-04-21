Ukrayna'dan yeni hamle! Yedek asker yasası onaylandı! 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde patlak veren kriz, her geçen gün artıyor. Rusya'nın bölgede askeri yığınak yapması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis Toplantısı'nda yaptığı "Provokasyonlara cevabımız sert olacak" açıklamasının yankısı sürerken bir gelişme de Ukrayna cephesinden geldi.

YEDEK ASKER ÇAĞIRMA YASASI

AA'da yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onayladı.

SAVAŞ TECRÜBESİ OLANLAR HİZMETE ALINACAK

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı onayladığı ifade edildi. Açıklamada, yasaya göre Ukrayna ordusunun "özel dönemlerde", seferberlik ilan etmeden savaş tecrübesi olan askerleri hizmete alabileceği kaydedildi.

ORDUNUN SAVAŞ KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Ayrıca yasa sayesinde yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda ordunun savaş kapasitesini artıracağı belirtildi. Yasa, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda 450 milletvekilinden 256'sının oyuyla kabul edilmişti.

UKRAYNA- RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

7 YILDA 13 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.