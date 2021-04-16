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HaberlerDünyaAvrupaKORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: Gerilim artıyor! Ukrayna: "Ordumuz hazır!"
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Gerilim artıyor! Ukrayna: "Ordumuz hazır!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin her ihtimale hazır olduğunu duyurarak, "Ordumuz hazır" dedi. Zelenskiy bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek

KORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: Gerilim artıyor! Ukrayna:
Gerilim artıyor! Ukrayna: "Ordumuz hazır!"
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İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Donbas bölgesinin çok önemli ve kritik olduğuna vurgu yaparak, "Gündeme ilişkin 7 madde konuşuldu ve en önemlisi en gizlisi ise Donbas. Bu bölgede durum kontrol altına alınıyor. Sorun varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi.

"RESMİ AÇIKLAMALARA KULAK VERİN"

İHA'da yer alan habene göre Rusya’nın çok fazla bilgi kirliliği yaptığını vurgu yapan Zelenskiy, "Vatandaşlardan Donbas’a ilişkin resmi açıklamalara kulak vermelerini istiyorum. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarını takip edin" ifadelerini kullandı.

MACRON VE MERKEL İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, Donbas’ı ilgilendiren kritik konuları görüşmek için bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’da görüşecek. Ardından Zelenskiy, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yoluyla görüşecek.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya’ya kaçmıştı.

7 YILDIR TOPRAĞINI ALMAYA ÇALIŞIYOR

Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım’ı ve Ukrayna’nın Doğu bölgesi Donbas’ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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