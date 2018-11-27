Savaşçı dizisi 55. son bölümü ile geçtiğimiz Pazar akşamı FOX TV ekranlarına geldi. Savaşçı 55. son bölümünde; Albay Kopuz karargaha döner dönmez saldırıyı düzenleyenlerin kim olduklarını ve bağlantılarını öğrenmek için harekete geçti. Peki, Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAVAŞÇI 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Haydar’ın kalbi durmuştur. Doktorlar Haydar’a müdahale ederken, Kutalmış Paşa’nın aracı da bir grup teröristin saldırısına uğrar. Albay Kopuz karargaha döner dönmez saldırıyı düzenleyenlerin kim olduklarını ve bağlantılarını öğrenmek için harekete geçer. Bütün oklar Karon’u gösterirken Seyfi de plan doğrultusunda, Nora’nın Karon’la tekrar bağlantıya geçmesini sağlayacaktır.

Bu arada kırmızı bültenle aranan bir teröristle ilgili gelen bilgiler karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz Seyfi’yi istihbarat toplaması için görevlendirirken Kılıç Timi de teröristi yakalamak için operasyona çıkar. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi ve Seyfi’yi ölümle burun buruna getirecektir.

Savaşçı 56. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ