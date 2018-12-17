Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümün ardından merak konusu oldu. Savaşçı'da Karon sisi planını devreye soktu ve time bir pusu kurdu. Pusuda Kağan ölümle yüz yüze geldi. Kağan kurtulacak mı? İşte Savaşçı 58. son bölüm özeti ve 59. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

SAVAŞÇI 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanına dair detaylar gelir gelmez haberimizde olacak.

SAVAŞÇI 58. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaşçı’da beklenmedik olaylar!

Albay Kopuz timiyle birlikte yaptığı baskında, Karon’u Suriye’deki malikanesinde sürpriz bir şekilde bulmuştur. Ancak Kutalmış Paşa’dan gelen telefon operasyonun seyrini değiştirir. Karon yaptığı planla Albay Kopuz’u ve Kutalmış Paşa’yı zor bir kararın eşiğine getirir. Bu arada Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi ise Pilot Üsteğmen Funda’yla birlikte her şeyden habersiz helikopterle yoldadır. Karon şimdi ele geçirilmiş gibi görünse de, asıl sinsi planını çoktan devreye sokmuştur.

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