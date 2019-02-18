Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen son bölümü sonrasında merak konusu oldu. Savaşçı'da Selçuk büyük bir tuzağa düştü. Selçuk'u üzerine bağlı bomba ile bulan Haydar, Çiğdem'i zorla dışarı çıkarttı ve Selçuk ile birlikte binada kaldı. Kısa süre sonrada bomba patladı. Selçuk ile Haydar öldü mü? Savaşçı 63. son bölüm özeti ve 64. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde

SAVAŞÇI 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

SAVAŞÇI 63. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selçuk Astsubay’la irtibat kesilmiştir. Kılıç Timi Selçuk’un hayatından endişe ederken, Selçuk Velid’in ölüm tehditiyle karşı karşıyadır. Albay Kopuz Bahtiyar Yüzbaşı komutasındaki Türk Birliği askerlerini Kılıç Timi’ne destek için harekete geçirirken, bölgede bulunan Seyfi’yi de Selçuk’un götürüldüğü yeri öğrenmesi için görevlendirir.

Kılıç Timi Selçuk’u kurtarabilmek için önce ateş çemberinden çıkmak zorundadır. Çatışma büyük bir şiddetle sürerken Galip ve Emre Astsubaylar’ın beklenmedik planı olayların seyrini değiştirecektir. Karargahta bir şeyler yapması gerektiğini düşünen Funda Üsteğmen ise Albay Kopuz’a yaptığı teklifle Kılıç Timi’ne katkı sağlamak ister. Ancak Elsa ve Melik’in yeni hamlesi Kılıç Timi için tehlikenin boyutunu daha da arttıracaktır.